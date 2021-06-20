На воронежской трассе разбилась семья из Ростова

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Около 14.45 на автодороге «Дон» на территории Павловского района Воронежской области произошла авария с участием воронежца и ростовчанина. По предварительным данным, 40-летний житель нашего региона на автомобиле «Лада Веста» попытался повернуть налево перед идущим навстречу «Киа Рио» с ростовскими номерами, который направлялся в сторону Москвы. Однако дистанция и скорость были выбраны неверно, в результате машины столкнулись.

В аварии получили ранения водитель отечественного авто, 31-летний водитель из Ростовской области и два его пассажира – 9-летняя девочка и 31-летняя женщина. Все они находятся в больнице.