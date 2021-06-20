Под Воронежем в ДТП пострадала 9-летняя девочка

У пострадавших ранения различной степени тяжести Фото: из архива «КП»

В субботу, 19 июня, на дороге «Воронеж-Нововоронеж» в Новоусманском районе пересекая нерегулируемый перекресток при повороте налево 37-летний водитель «Шкоды Октавия» не предоставил преимущество 33-летнему водителю «Киа Рио». Последний двигался прямо во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали два человека – водитель «Киа» и 9-летняя пассажирка «Шкоды». Оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.