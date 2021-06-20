Ликвидировали аварию на водоводе, из-за которой воронежцы больше двух суток сидели без воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Долгожданная вода начала возвращаться в дома жителей левобережья Воронежа. Как сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж, работы на аварийном участке завершили в 21.50 19 июня. Сразу после этого началось заполнение системы.

- Сейчас главная роль в восстановлении водоснабжения принадлежит диспетчерской службе водоканала и сотрудникам группы по оптимизации режимов сетей и сооружений. Их задача - осторожно вывести систему на нормативные показатели. Это производится, как в автоматическом, так и в ручном режимах. После того, как на контрольных точках зафиксируют режимное давление, возможно понадобится перезапуск оборудования повысительно-насосных станций, находящихся как на балансе водоканала, так и обслуживаемых управляющими организациями, - сообщили в водоканале.

Напомним, из-за аварий на двух участках трубы на улице Урывского и в переулке Севастопольском жители Левобережного и Железнодорожного районов больше двух суток были лишены воды.