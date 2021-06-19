Воронежцам бесплатно покажут фильм о бомбежке Сада пионеров

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21 июня в Воронеже пройдет показ фильма «Воронеж: 13 июня 1942», созданный нашей землячкой, режиссером Еленой Родиной (творившей под псевдонимом Эл Эрсбурн).

Картина посвящена трагедии в Саду пионеров, когда в результате внезапной бомбардировки немецкой авиацией погибли дети. 13 июня 1942 года в разгар праздничного концерта, посвященного окончанию учебного года, немецкий самолет сбросил бомбу в гущу детворы.

- Историю следует помнить не потому, что она ушла, а потому, что, уходя, она не смогла избавить нас от последствий. Порой люди не понимают, насколько важны уроки прошлого для современного мира, и в такие моменты история повторяется в самых негативных ее проявлениях. Именно поэтому создали этот фильм. Мы очень надеемся, что зрители смогут извлечь из него уроки ради настоящего и будущего, - говорила о картине сама режиссер.

Елена Родина получила несколько наград - за фильм о Нью-Йоркском художнике «Сергей Голлербах: голая правда» (2016), за картину «У наших» по роману Достоевского «Бесы» (2014). Работала в Санкт-Петербурге, Японии, Германии, Америке. Скончалась на 49- году жизни осенью 2020-го в Нью-Йорке.

Фильм можно посмотреть бесплатно. Показ пройдет в 6-м кинозале кинотеатра «Максимир» (Ленинский пр.,174п) 21 июня в 13.00.