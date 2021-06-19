Подвоз воды воронежцам в районе коммунальной аварии организовали по 18 адресам

В Воронеже организовали 18 точек подвоза воды в районе масштабной коммунальной аварии на Урывского, которая произошла на трубопроводе 18 июня. Без воды сидят жители не только левого берега, но и новостроек в микрорайоне Отрадного «Черемушки» в Новоусманском районе.

Питьевая и техническая вода: Порт-Артурская 21, Писарева, 13а, Циолковского, 123, Волгоградская, 49, Баррикадная, 13, Димитрова, 126, Калачеевская, 6, Димитрова, 142, Баррикадная, 39, Димитрова, 79, Урывского, 17д, пер. Павловский, 56.

Только питьевая вода: Урывского, 17, Урывского 13, Серафимовича 41а.

Только техническая вода: Урывского, 15а, Димитрова, 79, пер. Павловский, 56.

РВК-Воронеж начал работы по устранению прорыва вечером того же дня. Работы велись всю ночь. За это время удалось демонтировать поврежденный участок трубы протяженностью шесть метров. На это ушло около четырех часов. По данным на 12.30, приступили к сварочным работам. До этого трубу установили при помощи спецтехники и "подогнали" стыки.

Напомним, параллельно ведут работы и по устранению другой крупной аварии на Левом берегу - в переулке Севастопольский. Там также коммунальщики трудились всю ночь, поврежденный участок трубопровода демонтировали, завершают подготовку трубы для замены.