В центре Воронежа «Киа Рио» снесла ограждение и перевернулась

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Ранним утром 19 июня иномарка снесла дорожное ограждение в центре Воронежа. ДТП произошло в 6.15 на Плехановской, 66 - это напротив больницы №3. «Киа Рио» влетела в забор и перевернулась. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

По предварительным данным полиции, 26-летний водитель не справился с управлением. Молодого человека отстранили от управления автомобилем, он прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, на него составили протокол за повреждение ограждения, ему грозит штраф от 5000 до 10000 рублей.