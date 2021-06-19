В центре Воронежа «Киа Рио» снесла ограждение и перевернулась

фото 36.мвд.рф
Ранним утром 19 июня иномарка снесла дорожное ограждение в центре Воронежа. ДТП произошло в 6.15 на Плехановской, 66 - это напротив больницы №3. «Киа Рио» влетела в забор и перевернулась. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
По предварительным данным полиции, 26-летний водитель не справился с управлением. Молодого человека отстранили от управления автомобилем, он прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, на него составили протокол за повреждение ограждения, ему грозит штраф от 5000 до 10000 рублей.
фото 36.мвд.рф