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Происшествия19 июня 2021 13:50

В центре Воронежа «Киа Рио» снесла ограждение и перевернулась

Водителя освидетельствовали на состояние опьянения, его ждет штраф за повреждение забора
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Ранним утром 19 июня иномарка снесла дорожное ограждение в центре Воронежа. ДТП произошло в 6.15 на Плехановской, 66 - это напротив больницы №3. «Киа Рио» влетела в забор и перевернулась. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

По предварительным данным полиции, 26-летний водитель не справился с управлением. Молодого человека отстранили от управления автомобилем, он прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, на него составили протокол за повреждение ограждения, ему грозит штраф от 5000 до 10000 рублей.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф