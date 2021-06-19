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Общество19 июня 2021 13:39

В Воронеже на Платоновфесте отменили один из спектаклей "Братья Карамазовы"

Состоится ли второй, пока неизвестно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 июня воронежцы не смогли посмотреть спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы", который привез в город Платоновский фестиваль. На дверях театра драмы висело объявление об отмене представления. Волонтеры объясняли зрителям, что показ отменили из-за болезни одного из артистов. Билеты можно было сдать, возврат электронных билетов оформляется через сайт kassir.ru в приоритетном порядке.

Сегодня запланирован второй показ "Братьев Карамазовых", состоится он или нет, пока неизвестно. В дирекции форума искусств обещали дать информацию в ближайшее время.