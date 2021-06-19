В Воронеже иномарка снесла мотоцикл: двое в больнице

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники воронежской полиции устанавливают причины аварии, в которой днем 18 июня пострадали два человека. ДТП произошло около 16.20 на проспекте Патриотов, 46г.

51-летний водитель на «Хонда Фит», следовавший по проспекту Патриотов со стороны улицы Героев Сибиряков в сторону Курска, при развороте врезался в мотоцикл «Сузуки GS-R».

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. А 31-летний мотоциклист и его 23-летняя пассажирка получили травмы, их отправили в больницу.