В Воронежской области фура насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 18 июня смертельная авария произошла в Верхнемамонском районе.

Около десяти вечера на 711-м километре автодороги М-4 «Дон» грузовик «Рено Премиум», следовавший под управлением 57-летнего мужчины со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пенсионерка погибла на месте до приезда «скорой». Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

В этот же день на окраине Воронежа «Лада приора» сбила на «зебре» школьницу, девочку отвезли в больницу.