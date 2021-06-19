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Происшествия19 июня 2021 11:16

В Воронежской области фура насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло в Верхнемамонском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 18 июня смертельная авария произошла в Верхнемамонском районе.

Около десяти вечера на 711-м километре автодороги М-4 «Дон» грузовик «Рено Премиум», следовавший под управлением 57-летнего мужчины со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пенсионерка погибла на месте до приезда «скорой». Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

В этот же день на окраине Воронежа «Лада приора» сбила на «зебре» школьницу, девочку отвезли в больницу.