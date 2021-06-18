В Воронеже с исторического дома украли чугунные решетки

Страница Ольги Рудевой в соцсети "Вконтакте"

Воронежские краеведы обнаружили, что с фасада дома Фирюпкина в Бауманском переулке, 39, пропало чугунное ограждение балконов. Постройка с вековой историей является объектом культурного наследия, но это не защитило ее от вандалов и охотников за металлом.

- Дом прекрасно пережил войну, это одно из наших архитектурных сокровищ, - написала краевед Ольга Рудева и разместила в соцсети призыв о помощи:

- Эту красоту надо найти, искать будем в пунктах приема цветмета. Выкупим, вернем на место при ремонте.

Правда, нет уверенности, что решетка попала в чермет. С большой долей вероятности, она могла осесть в частном доме какого-нибудь любителя дверности…