Из-за репетиции выпуска офицеров воздушной академии в центре Воронежа закроют проезд

В субботу, 19 июня, на площади Ленина пройдет репетиция торжественной церемонии выпуска офицеров Военно-воздушной академии профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В связи с этим движение автотранспорта в период с 10.00 до 13.00 будет закрыто по площади Ленина (улицам Кардашова, Платонова и от улицы Кирова до улицы Станкевича); улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского.

Кроме того, с 23.00 18 июня до 14.00 19 июня будет запрещена и парковка автотранспорта на площади Ленина и Театральном проезде (от пересечения улиц Дзержинского и Плехановской и от площади Ленина до пересечения улиц Пушкинской и Плехановской).

Заранее планируйте объезд этих участков. Также обратите внимание, что на время репетиции парада изменится и движение общественного транспорта на этих участках. Познакомиться с корректировками машрутов можно на сайте мэрии Воронежа.