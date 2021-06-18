Воронежцы смогут проконсультироваться по вопросам летнего отдыха и туризма

Сезон отпусков в самом начале Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Перед началом сезона отпусков управление Роспотребнадзора по Воронежской области совместно с Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева проведет прием граждан. В его рамках специалисты ответят на интересующие воронежцев вопросы, касающиеся туризма и летнего оздоровительного отдыха.

Общение состоится 22 июня в онлайн-формате по телефону «горячей линии» 8-800-201-59-78 с 10-00 до 17-00.

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