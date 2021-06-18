Трое воронежцев наладили поставки левых алкоголя и табака в соседние регионы

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Воронежские полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ выявили и пресекли нелегальную продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции. Как установили оперативники, группа из трех жителей Воронежа в возрасте от 48 до 52 лет наладила поставки подделок известных брендов без акцизных марок в соседние регионы – Липецк, Брянск и Белгород.

Склад продукции оборудовали в гаражных боксах на территории Воронежа и области.

- Нелегальная алкогольная продукция реализовывалась по цене 40-80 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра, пачка табака сбывалась по цене от 30 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе обысков полицейские изъяли 20 тонн левого алкоголя на общую сумму около 7 миллионов и более 40 тысяч сигарет на общую сумму около 6 млн рублей.

В отношении организаторов «бизнеса» возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Им грозит до шести лет тюрьмы.