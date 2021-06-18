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Общество18 июня 2021 15:35

В Воронеже поздравили медработников

В этом году праздник отмечается 20 июня
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В Воронеже накануне Дня медработника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, поздравили лучших специалистов.

В Ленинском районе это стали стоматологи из 4-ой поликлиники, которые добились лучших результатов в работе среди коллег по итогам 2020 года.

Мероприятие прошло в формате поздравлений с предстоящим праздником и награждения сотрудников поликлиники с учетом санитарно-эпидемиологических требований периода постоянной готовности. Поздравить виновников торжества от имени управы пришла заместитель главы по социальным вопросам Евгения Демченко.