Воронежских ребят отблагодарят прогулкой на катамаране или лодке за спасение грачонка

Официальная страница воронежского парка "Дельфин" в VK

Гуляющие по парку «Дельфин» мальчишки заметили на дорожке взъерошенного и напуганного грачонка. Он плохо летел, приземлялся и надолго оставался без движения. Казалось, птенец болен и потерялся. Школьники подобрали птицу.

К счастью, в этот момент в парке находился орнитолог, который мастерил для птиц кормушки. Ребята обратились к специалисту и тот подсказал, что волноваться за грачонка не надо.

Это слёток - птица-подросток, пояснил ребятам Олег Григорьевич. Молодые грачи еще только учатся летать и начинают познавать мир. В этот период они часто сидят на земле или неуклюже карабкаются по ветвям деревьев, могут перепархивать на небольшие расстояния. При этом поблизости всегда бывают родители, которые защищают и подкармливают птенцов.

После этого ребята вместе с орнитологом окольцевали грачонка и отнесли его в безопасное место.

Администрация парка поблагодарила ребят за заботу о птенце и пожелала наградить их бесплатной прогулкой на лодке или катамаране по водохранилищу. Для этого школьникам надо связаться с сотрудниками «Дельфина» в официальной группе парка в соцсети «Вконтакте».