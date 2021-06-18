В Воронежской области двое пенсионеров погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

Тела двоих пенсионеров нашли в сгоревшем доме на улице Победы в селе Медвежье Калачеевского района. Возгорание произошло 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение на пульт дежурного в частном доме в 22:46. На место прибыли 8 спасателей. Полчаса они боролись с огнем. В результате не удалось спасти жильцов – 70-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли.

Также огонь сильно повредил дом, обрушилась крыша. Предварительной причиной происшествия в МЧС назвали неосторожность при курении.