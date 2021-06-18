В Воронеже перекроют проезжую часть у памятника Ивану Черняховскому

Схема перекрытия участка Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

22 июня в течение 50 минут будет закрыто движение по одной стороне проезжей части у памятника Ивану Черняховскому. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с ритуалом возложения венков и цветов. Церемония посвящена Дню памяти и скорби.

Соответственно участок проезжей части по улице Кольцовской, примыкающей к памятнику Черняховскому, будет недоступен для проезда 22 июня с 8:40 до 9:30.

Движение транспорта в это время будет осуществляться по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.