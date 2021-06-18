Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 12:09

186 человек заболели коронавирусом в Воронежской области 18 июня

За сутки медики зарегистрировали восемь смертельных исходов
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

По данным на 18 июня 2021 года в Воронежской области количество больных коронавирусной инфекцией выросло до 87 742. За минувшие сутки еще 186 воронежцев получили положительные тесты на ковид. Выздоровел за этот период 171 человек, а всего с начала пандемии – 83 088.Об этом сообщил днем региональный оперштаб.

Смертельных случаев от коронавируса за сутки зарегистрировали 8. С момента появления новой инфекции в Воронежской области умерли 3647 человек.

В регионе продолжается вакцинация от этой страшной болезни.