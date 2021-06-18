Ретропоезд «Воронеж-Графская-Рамонь» запустят в конце июля

Запуск туристического ретромаршрута Воронеж – Графская – Рамонь намечен на конец июля. Об этом сообщили в облправительстве 18 июня.

Ретропоезд будет приурочен к 155-летию Юго-Восточной железной дороги. По словам начальника ЮВЖД Павла Иванова, сейчас готовится необходимая инфраструктура, а также сам паровоз и подвижной состав.

И снаружи, и внутри поезд будет оформлен в общей стилистике проекта. Пассажирам, интересующимся историей и красотами родного края, представят экскурсионную программу. На станциях Графская и Рамонь готовятся также выставочные экспозиции, посвященные истории железной дороги.

В будущем не исключено, что Рамонь также войдет в туристический кластер, который планируется создать в Воронежской области.