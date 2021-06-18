Экс-начальника воронежской колонии осудили за принуждение зека к работам на даче

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Дело обвиняемого в эксплуатации заключенного экс-главы воронежской колонии Владимира Шуховецкого закончилось штрафом. Россошанский суд признал виновным 47-летнего мужчину, который использовал заключенных для работ на даче у своего отца. Он должен заплатить 50 тыс. рублей в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону 18 июня.

Напомним, Шурховецкому вменяли ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В основу дела легли материалы УФСБ России по Воронежской области. Как было установлено судом, с 10 октября по 14 ноября 2020 года он неоднократного вывозил заключенного из колонии-поселения на дачу своего отца. Там мужчина по принуждению выполнял различные виды хозяйственных работ. При этом за ним никто не следил, что создавало реальную угрозу побега.

Как оказалось, начальник колонии вывозил заключенного из колонии под видом доставки на работу во исполнение якобы заключенного договора о предоставлении рабочей силы, вводя тем самым подчиненных в заблуждение.