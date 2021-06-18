Определены еще два соперника воронежского «Факела» по играм в межсезонье

Стала известна полная программа второго сбора «Факела» на сборе в Подмосковье. Там воронежский клуб проведет шесть матчей. Ранее сообщали о четырех соперниках в этих играх, теперь определились еще с двумя.

21 июня «Факел» двумя составами встретится с московским «Торпедо». Столичный клуб тоже постарается задействовать в этих играх как можно больше футболистов не только основы, но и ближайшего резерва. Матчи начнутся в 11.00 и 17.00.

26 июня «Факел» померяется силами с московским «Велесом». Напомним, столичная команда завершила сезон на одну строчку выше воронежского клуба - на восьмом месте. Игра стартует в 11.00. Также 26 июня «Факел» сразится с красноярским «Енисеем». Матч начнется в 17.00.

И, наконец, 30 июня «Факел» сыграет с астраханским «Волгарем» (игра стартует в 11.00) и подмосковными «Химками» (начало матча в 17.00).