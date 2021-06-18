В южных районах Воронежской области из-за жары ввели третий класс пожарной опасности

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

В южных и восточных районах Воронежской области установился третий класс пожарной опасности. На карте «желтым» отмечены те территории, которые в данный момент наиболее подвержены возникновению лесных пожаров. Это Лискинский, Россошанский, Новохоперский, Грибановский, Богучарский районы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 18 июня.

В ведомстве пояснили, что в эти выходные – 19 и 20 июня на территории региона будут работать мобильные патрульные группы, а также беспилотная авиация. Они будут вычислять нарушителей особого противопожарного режима, который введен в области с апреля.

Согласно ему, запрещено разведение любых костров, особенно для сжигания мусора. Исключение составляет приготовление пищи на дачных участках и частных подворьях при выполнении ряда условий.

– Это стационарное устройство – мангал, печь, вокруг которой два метра зачищенной или забетонированной площадки, пять метров до ближайших объектов, наличие первичных средств пожаротушения, с поправкой на ветровую нагрузку, отметили в МЧС.