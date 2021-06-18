Мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой в Воронежской области

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла накануне примерно в 13:50 часов у дома 21 по улице Буденного поселка Кантемировка. Водитель на ВАЗ-21124, выезжая на проезжую часть дороги, сбил 17-летнего парня на мотоцикле «Кавасаки». Молодой человек с травмами попал в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 18 июня.

По предварительным данным, 46-летний местный житель на легковушке стоял на обочине. В какой-то момент он завел машину и стал выезжать на проезжую часть. При этом, как полагают правоохранители, он не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки» и допустил с ним столкновение.

В результате аварии мотоциклиста по скорой увезли в медучреждение. Транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские проводят проверку.