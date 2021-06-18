Отец отсудил 1 млн рублей у водителя за гибель сына в ДТП в Воронежской области

Фото с места, где произошла трегедия

Бутурлиновский районный суд удовлетворил иск 56-летнего местного жителя о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, в котором погиб его 24-летний сын. Водителя обязали выплатить мужчине, пережившему тяжелую утрату, 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда 17 июня.

Напомним, ЧП произошло 27 июня 2015 года в половине первого ночи на улице Красная в городе Бутурлиновка возле кафе, где молодежь праздновала выпускной. На дороге столкнулись Mercedes Е-240 и ВАЗ-2112. От удара «ВАЗ» сильно закрутило, он сбил двоих молодых людей, которые стояли неподалеку от дороги, и врезался в припаркованные машины организаторов праздника. Сам «Мерседес» отлетел в противоположную сторону и врезался в стену гостиницы.

В ДТП погиб пассажир «двенадцатой» Михаил Храмцов и пешеходы Андрей Собкало и Дмитрий Ляхненко. Четрые с половиной года идут разбирательства. Водителей уже дважды приговаривали к 5 годам колонии-поселения. Осень. 2019-го года они подали апелляцию. Однако приговор кассационная инстанция оставила в силе. 24 марта 2021 года они были признаны виновными в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Но приговор до сих пор не вступил в законную силу. И на это решение они подали жалобы.

Аналогичный иск о взыскании компенсации в марте выиграли родные другого пешехода, погибшего в той аварии. Выплатить моральную компенсацию обязали владельца Mercedes Е-240.