В Воронежской области до осени отменят две электрички

В пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье» сообщили, что отменяются два пригородных поезда, курсирующие в Воронежской области. Электрички не будут ходить до 9 сентября.

Речь идет о вечернем пригородном поезде №6002 сообщением Воронеж-1 – Лиски. Он курсировал по пятницам с отправлением в 17:54 и прибытием в 20:01.

Также до сентября не будет ходить пятничная электричка №6008 сообщением Лиски – Кантемировка. Она отправлялась в 20:03 и прибывала на конечную станцию в 23:17.

Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов изменится в Воронежской области со среды по субботу, с 16 по 19 июня. Изменения связаны с ремонтными работами.