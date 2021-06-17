В Городском дворце культуры Воронежа оказалась неисправна система противопожарной защиты

В Городском дворце культуры, который находится в Коминтерновском районе Воронежа, оказалась неисправна система противопожарной защиты. Об этом 17 июня сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Кроме того, высота эвакуационного выхода не соответствует установленным нормам, аруководитель организации не обеспечивает исправность. Также возникли вопросы по своевременному обслуживанию и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.

Кроме того, в супермаркете «Европа-38», который также расположен в том же районе, по сообщению прокуратуры, отсутствует автоматическая установка пожаротушения.

По результатам повторной проверки прокуратура района направила в суд исковые заявления с требованием о возложении обязанности устранить выявленные нарушения.