Под Воронежем глав поселений оштрафовали за личное использование служебных автомобилей

Один из тех самых служебных автомобилей Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Депутаты Усманского 1-го, Хреновского, Рогачевского сельских поселений Новоусманского района не задекларировали сведения о доходах за 2019 год. Как сообщили 17 июня в прокуратуре Воронежской области, вскрылись, например, счета в банках или имущество.

Кроме того, оказалось, что главы Усманского 1-го, Воленского и Хреновского поселений используют муниципальные автомобили в личных целях, например, для поездок в Воронеж в выходные и праздничные дни. По сведениям правоохранителей, эти поездки не были связаны со службой.

- В отношении глав сельских поселений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Дела находятся на рассмотрении в мировом суде, - сообщили правоохранители.

Однако в администрации Новоусманского района утверждают, что выезды в Воронеж - это, например, закупки необходимых товарно-материальных средств, деловые встречи и прочее. По их версии, использование автомобилей связано с необходимостью ведения хозяйственной деятельности, а служебное машины главы - единственный транспорт администрации поселения.

- К тому же, дни, которые для всех считаются праздничными или нерабочими (а таковых только в мае 2021 года было почти 2 недели), для глав поселений и сотрудников администраций зачастую становятся рабочими буднями. Как пример: праздничные мероприятия 8-9 мая обеспечивали сотрудники всех администраций практически в полном составе. При этом, конечно, не исключаются ошибки в заполнении необходимых документов, в том числе по использованию служебных автомобилей. К сожалению, должностным лицам они обходятся штрафом в размере от 300 до 500 рублей, - отметили в администрации Новоусманского района.