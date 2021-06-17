Шести воронежцам потребовалось временное жилье после масштабной аварии на водопроводе

В гостинице «Морская» разместили 6 человек, пострадавших вследствие масштабной аварии на водопроводе в Железнодорожном районе Воронежа. Остальным, как сообщили в пресс-службе мэрии, не потребовалось размещение.

Напомним, в этом районе ввели режим чрезвычайной ситуации, ограничили работу учреждений образования, частый сектор буквально оказался затоплен.

Кроме того, жители левого берега в целом могли столкнуться 17 мая с проблемами, связанными с пониженным давлением в водопроводе. Однако сейчас давление практически восстановлено, кроме того организован подвоз воды.