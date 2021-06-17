В Воронеже таксист украл смартфон у спящего пассажира

В мае 32-летний воронежец на такси добрался до нужного адреса в Советском районе. По пути он заснул прямо в салоне машины, а по прибытии его разбудил водитель.

Мужчина уже тогда не смог найти свой телефон и сообщил об этом шоферу, но тот заверил, что гаджета у пассажира вовсе не было. После этого он выхватил из его руки купюру номиналом 1000 рублей и выставил из салона автомобиля. Однако воронежец просто так это не оставил и обратился в полицию.

За рулем в тот день был 24-летний местный житель. Оперативники задержали его по месту проживания.

- В отделе полиции молодой человек пояснил, что пока потерпевший спал, похитил его мобильный телефон. После окончания поездки забрал купюру и не выдал пассажиру сдачу. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», а также части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.