Во время рейда в Воронеже инспекторы оштрафовали 16 водителей, любящих шумные поездки

16 июня в Воронеже инспекторы утроили рейд на водителей автомобилей с высоким уровнем шума. Летом, как мы все знаем, особенно по вечерам увеличивается количество любителей быстрой и громкой езды. Автомобили таких горожан сотрудники Госавтоинспекции проверяли при помощи шумомеров. В соответствии с установленными требованиями уровень шума не должен превышать 96 децибел.

За несколько часов рейда 7 водителей оштрафовали за превышение нормы шума на 500 рублей (по статье 8.23 КоАП РФ). И еще 9 водителей также наказали на 500 рублей за неисправности их транспортных средств, генерирующие шум ( по статье 12.5 КоАП РФ).

Подобного рода мероприятия будут проводиться в городе на постоянной основе.

- Уважаемые водители, вы должны серьезно относиться к техническому состоянию своего транспортного средства, ведь от этого зависит ваша безопасность и окружающих людей. Перед поездкой убедитесь в исправности своего автомобиля. Безопасных вам дорог! - обратились в ГУ МВД по Воронежской области.