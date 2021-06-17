В Воронеже 51-летний пешеход попал под маршрутный автобус

Водитель автобуса не успел среагировать Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

17 июня примерно в 12:15 проезжую часть у дома №79 по улице Октябрьская не по пешеходному переходу решил перебежать 51-летний воронежец. Мужчина буквально выскочил перед маршрутным автобусом №113.

33-летний водитель «ПАЗа» не успел среагировать и сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход, 51-летний мужчина, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.