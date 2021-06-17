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Спорт17 июня 2021 18:02

В воронежский «Факел» пришел еще один вратарь

Команду пополнил теперь уже бывший голкипер новотроицкой «Носты» Илья Свинов
Юрий КОЗЛОВ
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Илья Свинов.

Илья Свинов.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Во вратарской линии «Факела» произошли серьезные изменения. С одной стороны, в команду пришел новый голкипер Илья Свинов (рост 193 сантиметра, вес 79 килограммов). Прошедший сезон он отыграл в ПФЛ за новотроицкую «Носту». Участвовал в 25 матчах, в которых пропустил 31 гол (причем четыре из них – с пенальти).

Свинов – воспитанник тольяттинской школы. Начал профессиональную карьеру в «Ладе-Тольятти», а затем перешел в «Носту».

С другой стороны, перевели в «Факел-М» третьего вратаря «Факела» Дмитрия Кортнева. Руководить голкиперами «молодежки» станет опытный специалист Руслан Аблаев. Дмитрий Цицилин продолжит тренерскую карьеру в клубной академии.

Дмитрий Кортнев (слева) и Руслан Аблаев перешли в "молодежку".

Дмитрий Кортнев (слева) и Руслан Аблаев перешли в "молодежку".

Фото: с сайта ФК "Факел"