В воронежский «Факел» пришел еще один вратарь

Илья Свинов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Во вратарской линии «Факела» произошли серьезные изменения. С одной стороны, в команду пришел новый голкипер Илья Свинов (рост 193 сантиметра, вес 79 килограммов). Прошедший сезон он отыграл в ПФЛ за новотроицкую «Носту». Участвовал в 25 матчах, в которых пропустил 31 гол (причем четыре из них – с пенальти).

Свинов – воспитанник тольяттинской школы. Начал профессиональную карьеру в «Ладе-Тольятти», а затем перешел в «Носту».

С другой стороны, перевели в «Факел-М» третьего вратаря «Факела» Дмитрия Кортнева. Руководить голкиперами «молодежки» станет опытный специалист Руслан Аблаев. Дмитрий Цицилин продолжит тренерскую карьеру в клубной академии.