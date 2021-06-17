Воронежский «Факел» определился с четырьмя соперниками в межсезонье

"Факел" играл с московским "Торпедо" недавно, в конце чемпионата, в межсезонье команды встретятся вновь. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стала известна программа второго сбора «Факела» в межсезонье. Он пройдет в Подмосковье. Снова, как и в зимний перерыв, воронежские футболисты будут проводить две игры за один день.

21 июня воронежцы встретятся со столичным «Торпедо», 26 июня их соперником станет красноярский «Енисей». А 30 июня «Факел» сразится с астраханским «Волгарем» и подмосковными «Химками».

Еще два соперника, с которыми хотят сыграть 21 и 26 июня, еще не определены. О них в клубе обещали сообщить позднее.