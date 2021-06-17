Для пострадавших из-за масштабной аварии на водопроводе воронежцев организуют подвоз воды

Последствия ЧП
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
Для воронежцев, пострадавших вследствие масштабной аварии на водопроводе в Железнодорожном районе Воронежа, организовали подвоз технической воды по двум адресам:
- ул. Порт-Артурская, 21;
- ул. Димитрова, 79.
А с 17:30 будет организован подвоз питьевой воды на Туполева 27А.
Как сообщают в пресс-службе «РВК-Воронеж», давление практически во всех контрольных точках режимное. Проблемными пока остаются микрорайон ВАИ и набережная Авиастроителей.
- Давление растет, в течение получаса будет восстановлено полностью. Просим жителей обращаться в свои управляющие компании, возможно, понадобится переподключить оборудование повысительно-насосных станций (подкачивающих насосов), - отмечают специалисты.
Напомним, в Железнодорожном районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации, ограничили работу учреждений образования, а для пострадавших организовали пункт временного размещения.