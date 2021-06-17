Для пострадавших из-за масштабной аварии на водопроводе воронежцев организуют подвоз воды

Последствия ЧП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Для воронежцев, пострадавших вследствие масштабной аварии на водопроводе в Железнодорожном районе Воронежа, организовали подвоз технической воды по двум адресам:

- ул. Порт-Артурская, 21;

- ул. Димитрова, 79.

А с 17:30 будет организован подвоз питьевой воды на Туполева 27А.

Как сообщают в пресс-службе «РВК-Воронеж», давление практически во всех контрольных точках режимное. Проблемными пока остаются микрорайон ВАИ и набережная Авиастроителей.

- Давление растет, в течение получаса будет восстановлено полностью. Просим жителей обращаться в свои управляющие компании, возможно, понадобится переподключить оборудование повысительно-насосных станций (подкачивающих насосов), - отмечают специалисты.

Напомним, в Железнодорожном районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации, ограничили работу учреждений образования, а для пострадавших организовали пункт временного размещения.