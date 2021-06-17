В Воронежской области властям предложили закрыть фудкорты

Воронежские фудкорты пока останутся открыты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 16 июня, на заседании регионального оперштаба, занимающегося борьбой с COVID-19, одной из возможных мер по улучшению нынешней эпидемиологической ситуации назвали закрытие фудкортов. Такая идея, впрочем, исходила не от губернатора. У Александра Гусева оказалось по этому поводу свое мнение. Предложение он не поддержал, однако сообщил о необходимости тщательной проверки организаций общепита на соблюдение ими требований Роспотребнадзора.

Надо сказать, ситуация с коронавирусом в Воронежской области сейчас тревожное. Число больных каждые сутки медленно, но верно растет, и на утро 17 июня уже достигло 179 человек. Вторые сутки подряд от последствий этой заразы умерли девять наших земляков.

Напомним, губернатор сообщил об отмене в июне всех массовых мероприятий. Он также пока отверг идею последовать примеру Подмосковья и ввести обязательную вакцинацию. Ранее Александр Гусев выдвигал предложение о возможном премировании рабочих коллективов, где прививку сделали более 50 процентов сотрудников.