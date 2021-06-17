После ДТП на воронежской трассе загорелся «Фольксваген»: мальчиков 11 и 12 лет госпитализировали

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

17 июня примерно в 12:05 в Бобровском районе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. За рулем «Фольксвагена Пассат» был 36-летний местный житель. Отечественной легковушкой «ВАЗ-2104» управлял 31-летний мужчина. Они ехали навстречу друг другу и не смогли разъехаться на 2 км автодороги «Бобров - Чесменка».

После столкновения произошло возгорание «Фольксваген Пассат».

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП оба водителя и пассажиры автомобиля «Фольксваген Пассат», 11 и 12-летние мальчики, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.