Из-за потопа на левом берегу Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации

Частные дома затопило Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Железнодорожном районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации. Как объяснили в пресс-службе мэрии, пойти на такие меры пришлось в связи с нарушением жизнеобеспечения населения после аварии на водоводе в районе переулка Севастопольского.

Ранее из-за перебоев с водой вследствие масштабной аварии на водопроводе, случившейся утром 17 июня на левом берегу ограничили работу учреждений образования. В частности, детские сады работают в режиме дежурных групп.

Такая ситуация сложилась в частном секторе Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Напомним, из-за прорыва магистральной трубы пять домов и рынок на Димитрова в данный момент остаются вообще без воды. В остальных жилых домах Железнодорожного и Левобережного района пока наблюдается сниженное давление, хотя коммунальщики переключили их на другие линии.

- На период ликвидации последствий аварии будет предусмотрена организация проживания и питания пострадавшего населения в пункте временного размещения. Планируется, что все заявившиеся (на данный момент 12 человек) будут размещены в гостинице «Морская», - сообщили в пресс-службе мэрии.