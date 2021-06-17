В Воронежской области пьяный водитель хотел подкупить инспектора 30 тысячами рублей

6 апреля в селе Верхняя Хава Воронежской области инспекторы ДПС остановили 40-летнего пьяного водителя. На месте был составлен административный протокол. Однако вечером того же дня мужчина пришел в здание ГИБДД и предложил начальнику «вознаграждение».

Полицейский от денег отказался. Но мужчина проявил упорство и положил 30 тысяч рублей на рабочий стол в служебном кабинете. Инспектор сообщил о предложении в дежурную часть. Взяткодателя задержали.

- Обвиняемый признал вину. Уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в ближайшее время будет направлено в суд, - рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.

Ранее мы писали, что в суд передают дело 29-летнего уроженца Новосибирска, обвиняемого во взятке воронежскому сотруднику полиции.