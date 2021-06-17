Под Воронежем будут судить трех иностранцев, торговавших героином

Рамонский районный суд решит судьбу трех уроженцев Республики Таджикистан в возрасте 31, 34 и 37 лет. Им предстоит ответить за торговлю наркотиками в больших объемах (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Заместитель прокурора области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по их уголовному делу.

В июне 2020 года на 492 км автодороги М4 «Дон» в Рамонском районе сотрудники регионального УФСБ остановили автомобиль с иностранцами. В машине нашли более 1,3 кг героина. По версии следствия, мужчины привезли наркотик из Московской области, и планировали продать его в Воронеже.