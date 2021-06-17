За четыре часа на Воронеж вылился полумесячный дождь

Ливневка в очередной раз оказалась бессильна защитить улицы от наводнения Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Как рассказали «Комсомолке» в Воронежском гидрометцентре, в среду, 16 июня, за четыре часа дождя на Воронеж выпал 41 мм осадков при декадной норме 21 мм. То есть за день – почти две десятидневные нормы! Почти также досталось еще и Лискам. Там метеостанции зарегистрировали 42 мм дождя.

- Такие локальные явления трудно прогнозировать, - рассказал дежурный синоптик. – Мы оцениваем их как неблагоприятные, но это не чрезвычайная ситуация. Ливни, с градом и грозами летом не редкость.

В гидрометцентре нам сообщили хорошую новость. Этим ливнем нерасторопный циклон, гостивший у нас несколько недель, послал Воронежу прощальный «привет» и отправился на юг, поливать Ростовскую область. В ближайшие дни в регионе будет солнечно и жарко. Настолько, что кто-то может и загрустить, вспоминая этот прохладный «душ».