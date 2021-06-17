Мошенники оформили на молодого воронежца кредит на 870 тысяч рублей

25-летний воронежец наверняка с сожалением вспоминает тот момент, когда ему позвонил «представитель банка». Название должности, обращение по имени и отчеству, «офисный» шум на фоне, сообщение о неком оформлении кредита - все это произвело гипнотический эффект на молодого человека.

Займ он, конечно, никакой не оформлял. А тут оказалось, что кто-то хочет повесить долг на него. Вот воронежец и доверился незнакомцу, лишь бы не платить по кредиту. Для защиты денег «сотрудник» предложил оперативно оформить потребительский займ. А после перевести деньги на безопасные расчетные счета, якобы созданные для пресечения мошеннических действий. После выполнения всех «рекомендаций» связь прервалась. Воронежец обратился в полицию. Но к тому времени он уже был должен более 870 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит найти мошенника или мошенников.