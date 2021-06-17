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Происшествия17 июня 2021 14:47

В Воронеже будут судить рецидивиста, пытавшегося за 10 тыс «выкупить» протокол о ДТП

Мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В суд передают дело 29-летнего уроженца Новосибирска, обвиняемого во взятке сотруднику полиции за совершение незаконного бездействия. В январе мужчина покинул место ДТП на улице Богдана Хмельницкого. Сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении.

В начале марта обвиняемый приехал в здание ГИБДД и предложил сотруднику полиции 10 300 рублей в качестве взятки, чтобы материал не ушел в суд, то есть фактически за уничтожение протокола. Деньги мужчина, ранее судимый за разбой, положил в стоявший в шкафу лоток для хранения документов. После чего его задержали.