Коммунальщиков из Воронежа оштрафовали за отключение горячей воды на полмесяца

Воронежской компании «ТеплоСервис» предстоит ответить за отключение горячей воды с 16 по 30 апреля в 10 многоквартирных домах Ленинского района. Специалисты нарушили нормативы обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). В рассмотрении административных дел приняла участие региональная прокуратура.

- Государственная жилищная инспекция Воронежской области признала должностное лицо ООО «ТеплоСервис» виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и назначила наказание в виде штрафов, - сообщили в прокуратуре региона.