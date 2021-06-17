Из-за прорыва водопровода детсады на Левом берегу Воронежа перевели в режим дежурных групп

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за перебоев с водой вследствие масштабной аварии на водопроводе, случившейся утром 17 июня в районе переулка Севастопольский, на Левом берегу ограничили работу учреждений образования. В частности, мэрия Воронежа сообщила, что детские сады работают в режиме дежурных групп. В них останутся только те дети, которых родителям не с кем оставить.

Кроме того, закрыли три дневных лагеря - при школах №23 (ул.Димитрова, 81), №100 (ул. Тиханкина, 103а) и гимназии №9 (ул.Минская, 23).

Пока к учреждениям образования подвели воду по резервным линиям, предполагается, что ее хватит на весь график работы.

Напомним, из-за прорыва магистральной трубы пять домов и рынок на Димитрова в данный момент остаются вообще без воды. В остальных жилых домах Железнодорожного и Левобережного района пока наблюдается сниженное давление, хотя коммунальщики переключили их на другие линии.