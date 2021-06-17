В Воронеже после прорыва трубы остаются без воды 5 домов и рынок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В МЧС сообщили, что в 13.00 завершили откачку воды из жилых домов, затопленных после прорыва магистральной трубы в переулке Севастопольский. В данный момент пожарно-насосная станция откачивает воду с «утонувших» участков.

Тем временем, Водоканал завершил переподключение многоэтажек Левого берега к резервным сетям, чтобы вернуть горожанам воду. Тем не менее, жители Железнодорожного района все равно жалуются на ограничение воды.

- В данный момент воды нет полностью в домах на Димитрова, 79, Порт-Артурская, 19 и 21, Серафимовича, 41 и Минская, 2в, а также на рынке на Димитрова. По остальным улицам идет речь о сниженном давлении. Например, может наблюдаться отсутствие воды на верхних этажах домов на участке от Остужева до Героев Стратосферы. Такая же ситуация может быть в миркорайоне ВАИ. При этом станции запущены, резервуары постепенно наполняются в Железнодорожном районе, на Переверткина, на контрольной точке режимное давление. Если дома расположены выше по рельефу, отсутствие воды может наблюдаться на уровне 1-3 этажей, - отметили в мэрии. - Диспетчерская служба фиксирует повышенный разбор воды, видимо, из-за того, что люди интенсивнее запасаются. При этом дополнительных отключений РВК-Воронеж не производил, напротив, все это время происходит заполнение системы, просто на это необходимо время.

Для ликвидации последствий масштабной утечки РВК-Воронеж выделил дополнительную спецтехнику и три бригады. К имеющимся шести единицам, уже работающим на объекте, дополнительно направили экскаватор с 8-метровой стрелой, автокран и два КАМАЗа для вывоза грунта и бытового мусора, препятствующего доступу к месту утечки. А также мобильную откачивающую станцию "Атлантик" на базе трактора, она имеет возможность подъехать на объект в стесненных условиях.

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