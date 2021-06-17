Прокуратура проверит, почему на левом берегу Воронежа затопило частный сектор

Прокуратура Воронежской области организовала проверку после массового отключения водоснабжения в Воронеже. На место аварии выехал представитель прокуратуры Железнодорожного района города.

- Устранение последствий аварии и соблюдения жилищных прав граждан взято на контроль, - отмечают правоохранители.

В Железнодорожном районе утром 17 июня затопило частный сектор. В районе переулков Севастопольский и Морской «утонули» пять домов, 12 участков и множество припаркованных машин. Спасатели сняли видео, как на месте работает пожарно-насосная станция.

Тем временем коммунальщики подключали многоэтажки Левого берега к другим водопроводам. А к трем домам организовали подвоз питьевой воды. Пострадавшим от затопления мэрия обещает предоставить временное жилье.