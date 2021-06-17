Москвич расплатился в кафе фальшивыми купюрами и устроил дебош

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сам «спалился». В Воронеже будут судить москвича за сбыт поддельных купюр.

В марте 40-летний житель столицы отдыхал в воронежском кафе. За еду и алкоголь заплатил двумя фальшивыми пятитысячными, но в заведении этого не заметили. После этого самоуверенный гость, подогретый спиртным, устроил в кафе потасовку. Прибывшие полицейские при досмотре дебошира обнаружили у него две пятитысячные купюры, оказавшиеся поддельными. После этого он сознался, что и счет оплатил фальшивками, а купил их в Москве.

Дело передают в суд. За сбыт поддельных купюр мжчине грозит до восьми лет лишения свободы.