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Происшествия17 июня 2021 13:43

Москвич расплатился в кафе фальшивыми купюрами и устроил дебош

После его задержания вскрылась афера с поддельными деньгами
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сам «спалился». В Воронеже будут судить москвича за сбыт поддельных купюр.

В марте 40-летний житель столицы отдыхал в воронежском кафе. За еду и алкоголь заплатил двумя фальшивыми пятитысячными, но в заведении этого не заметили. После этого самоуверенный гость, подогретый спиртным, устроил в кафе потасовку. Прибывшие полицейские при досмотре дебошира обнаружили у него две пятитысячные купюры, оказавшиеся поддельными. После этого он сознался, что и счет оплатил фальшивками, а купил их в Москве.

Дело передают в суд. За сбыт поддельных купюр мжчине грозит до восьми лет лишения свободы.