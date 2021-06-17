МЧС показали на видео откачку воды в районе Воронежа, где из-за прорыва трубы затопило 5 домов

МЧС опубликовало видео ликвидации последствий порыва водопровода в Железнодорожном районе Воронежа, где вода затопила частный сектор. Утром 17 июня в районе переулков Севастопольский и Морской "утонули" пять домов, 12 участков и множество припаркованных машин.

Чтобы откачать "море", пожарные на место привезли пожарно-насосную станцию.

Тем временем коммунальщики подключали многоэтажки Левого берега к другим водопроводам. А к трем домам организовали подвоз питьевой воды.

Пострадавшим от затопления мэрия обещает предоставить временное жилье.