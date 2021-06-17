Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении

В июне 2021 года в мобильном приложении СберБанк Онлайн появился личный кабинет для клиентов, получающих зарплату на карты банка. В числе привилегий — пониженная процентная ставка по потребительскому кредиту, льготные условия по ипотеке, скидки на налоговый вычет и кредитную историю, выгодные тарифы сотового оператора СберМобайл.

В личном кабинете также представлен новый сервис СберБанка «Деньги до зарплаты». Это краткосрочный заём для тех, у кого возникла потребность в деньгах (от 1000 до 29 999 рублей) на один месяц. Эту сумму клиент может расходовать на любые цели (от покупки необходимого товара до повседневных расходов) и погашает из ближайшей зарплаты. Банк рассмотрит заявку онлайн за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту. В отличие от микрозаймов сервис «Деньги до зарплаты» не подразумевает серьёзных переплат. Например, если клиент берёт 10 000 рублей, то через месяц ему нужно будет вернуть не более 10 170 рублей.

Екатерина Гарцева, директор Дивизиона социальные и зарплатные решения ПАО «Сбербанк»:

«Стать зарплатным клиентом СберБанка может каждый. Для этого достаточно сформировать заявление на зачисление зарплаты в СберБанк Онлайн и отнести его работодателю. Сразу после перечисления первой зарплаты клиент автоматически получает доступ ко всем положенным ему скидкам и льготам. В будущем банк расширит набор привилегий и предложит новые сервисы, которые упростят взаимодействие между зарплатными клиентами и их работодателями.»

Узнать о своих возможностях и воспользоваться ими можно в разделе «Профиль» во вкладке «Мои привилегии».