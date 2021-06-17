Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2021 13:08

Затопленные дворы и утонувшие машины: появилось видео аварии на водопроводе в Воронеже

Коммунальная авария произошла утром 17 июня
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Только воронежцы пережили последствия тропического ливня, затопившего 16 июня Центральный парк и городские улицы, как новая водная напасть обрушилась на Воронеж. Утром 17 июня прорыв на магистральной трубе не просто оставил без воды половину Левого берега, вода затопила часть частного сектора. В районе переулков Севастопольский и Морской «утонули» 5 домов, машины, скрылись под водой 12 участков. Многочисленные видео очевидцы публикуют в соцсетях.

«Море» откачивают силами МЧС. Жильцам затопленных строений мэрия обещает предоставить временное жилье. Трем домам, в кранах которых совсем пересохло, сделают подвоз воды.